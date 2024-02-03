Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 3 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te Lyon Garı’nda bir kişi, çevrede bulunan 3 kişiyi bıçakladı. Saldırgan gözaltına alınırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Fransa’da Lyon Garı’nda kimliği belirsiz bir kişinin çevrede bulunanlara bıçaklı saldırısı sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün erken saatlerde Paris'te bulunan garda meydana gelen olayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu sabah Lyon Garı’nda bir kişi gözaltına alınmadan önce 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Bir kişi ağır yaralandı. Diğer iki tanesi daha hafif yaralı" denildi.

Acil servis ekiplerince yaralılara müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, saldırganın üstünde bir çekiç ve bir bıçakla bulunduğu belirtildi.

Polis, olayın terör saldırısı olmadığını ifade etti.