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Paris’te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ana tren istasyonu Gare de Lyon’da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Ajans Haberleri
  • 03.02.2024 12:34
  • Giriş: 03.02.2024 12:34
  • Güncelleme: 03.02.2024 12:34
Kaynak: İHA
Paris’te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’teki “Gare de Lyon” tren istasyonunda yerel saatle 08.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis kısa sürede olaya müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı.

Saldırı nedeniyle istasyondaki tren seferlerinde aksamalar yaşandı. 

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor. 

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