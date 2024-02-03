Paris’te tren istasyonunda bıçaklı saldırı: 1’i ağır 3 yaralı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan ana tren istasyonu Gare de Lyon’da gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırgan gözaltına alındı.

Fransa’nın başkenti Paris’teki “Gare de Lyon” tren istasyonunda yerel saatle 08.00 sıralarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 1’i ağır olmak üzere en az 3 kişinin yaralandığı belirtildi. Polis kısa sürede olaya müdahale ederek saldırganı gözaltına aldı.

Saldırı nedeniyle istasyondaki tren seferlerinde aksamalar yaşandı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.