Park alanı cami alanı oldu

İstanbul’daki AKP’li Pendik Belediyesi tartışma yaratacak kararlarına yenisini ekledi.

Pendik Belediye Meclisi’nin eylül ayı oturumuna sunulan teklifte, Kurtköy Mahallesi’nde Hacı Şefika Camii için lojman ve Kuran kursu binaları yapılacağı bu nedenle de caminin yanında yer alan yaklaşık 2 bin metrekarelik park alanının cami alanına dönüştürülmesi istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye plan değişikliğine dair “Park alanının cami alanına alınarak yapılaşmaya açılmasının ulaşım taleplerini artırarak bölgede ilave trafik yükü oluşturacağı” uyarısında bulundu.

Ancak teklif CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna rağmen AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.