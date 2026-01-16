Park Elektrik'te kayyum kaldırıldı: Turgay Ciner'e iade edildi

Borsa İstanbul'da işlem gören Park Elektrik, mahkeme kararıyla şirket üzerindeki 'yönetim kayyumluğu' tedbirinin kaldırıldığını duyurdu.

Bu şekilde Park Holding Turgay Ciner'e iade edildi. Alınan yeni karar uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, şirketin faaliyetlerini gözetmek ve raporlamak üzere 'denetim kayyumu' olarak görevlendirildi.

Karar gazetesinden Büşra Akdaş’ın haberine göre, Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ. (PRKME), yönetim yapısında ve hukuki statüsünde gerçekleşen değişikliği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 14 Ocak 2026 tarihli kararı ile şirket ve hakim ortağı Park Holding AŞ. hakkındaki yönetim kayyumluğu uygulamasının sona erdiği bildirildi.

YETKİ TMSF GÖZETİMİNDE SÜRECEK

Mahkeme kararı kapsamında, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133/1 maddesi uyarınca TMSF şirkete "denetim kayyumu" olarak atandığı belirtildi. Bu değişiklikle birlikte, şirketin yönetiminin tamamen devralınması yerine, faaliyetlerin TMSF tarafından denetlenmesi ve raporlanması süreci başlamış oldu.

TMSF Fon Kurulu'nun 15 Ocak 2026 tarihli kararı doğrultusunda, mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin görevleri sona erdirildi.

GÖREVLENDİRİLEN YENİ İSİMLER

Denetim kayyumluğu sıfatıyla yönetim kurulu üyeliğine getirilen isimler ise şöyle sıralandı:

Özgür Çağlayan

Fatma Sevil Kanar

Canan Yılmaz

Ayçe Saygel

Sanem Feriha Öcal Dereli

Şeref Dinçbaylı

Park Elektrik ve bağlı bulunduğu Ciner Grubu iştiraki Park Holding'e yönelik kayyum süreci, yürütülen soruşturmalar kapsamında Eylül 2025'te İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla başlamıştı.