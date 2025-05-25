Park etmek istersen motosiklete çarptı: 1 kişi yaralandı

Bilecik’te bir marketin önüne park etmek isteyen araç sürücüsü motosiklete çarparken, yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden sanayi istikametine seyir halindeyken bir marketin önüne park etmek için sola manevra yapan 34 GH 1447 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Erhan A., bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan Mustafa K., idaresindeki 41 AFV 202 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Mustafa K., yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.