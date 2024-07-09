Park ettiği kamyonetinden inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu öldü
Kaynak: AA
Kastamonu'da yol kenarına park ettiği kamyonetten inen sürücü, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kastamonu-Tosya kara yolunun birinci kilometresinde İsa Can (56), yükünü kontrol etmek amacıyla kullandığı kamyoneti yol kenarına park etti.
Aracından inen Can'a bu sırada aynı yönde seyreden F.K. yönetimindeki minibüs çarptı.
Ağır yaralanan Can, ambulansla kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü F.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.