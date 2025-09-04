Park halinde alevlere teslim olan panelvan araç yandı

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde park halindeki panelvan araç çıkan yangında kullanılmaz hale gelirken, yanındaki otomobil kullanılmaz hale gelirken, yanındaki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Abdurrahmanpaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoparkta park halinde bulunan, H.A.’ya ait 37 PC 960 plakalı panelvan araçta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın minibüsü sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İnebolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında panelvan araç kullanılmaz hale gelirken, yanında bulunan otomobilde isa hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.