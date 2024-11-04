Park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı

Adana'da kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi park halindeki 13 aracın dikiz aynasını tekmeleyerek kırdı.

Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde, dün (3 Kasım Pazar) gece saatlerinde sokakta park halinde bulunan 13 aracın dikiz aynası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kırıldı.

Aynası kırılan araçların sahipleri, durumu polise bildirdi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini tespit ettiği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülere göre, bir kişi yol kenarında park halinde bulunan araçların aynasına tekme atarak ilerliyor. Zanlı, kapalı olan aynaları da eliyle açtıktan sonra yine tekmelerle kırarak yoluna devam ediyor.