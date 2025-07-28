Park halindeki araç alev topuna döndü, facianın eşiğinden dönüldü

Şırnak’ın Bahçelievler Mahallesi’nde park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç mahallede paniğe yol açtı.

27 ANM 340 plakalı araçtan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri ve Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına anında müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında alev topuna dönen araç içerisinde kimse bulunmazken, itfaiye ekiplerin zamanında müdahalesi yangının kuru otlara ve çevrede bulunan binalara sıçramasını önledi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçta ciddi maddi hasar oluştu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.