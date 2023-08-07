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Park halindeki araç elektrik kontağından çıkan kıvılcımla yandı

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 12:24
  • Giriş: 07.08.2023 12:24
  • Güncelleme: 07.08.2023 12:24
Kaynak: İHA
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Park halindeki araç elektrik kontağından çıkan kıvılcımla yandı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde park halinde bulunan otomobil, elektrik aksamından çıkan kıvılcım sonucu yanarak zarar gördü.

Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde park halinde olan 21 GM 016 plakalı otomobilin motor kısmında elektrik aksamında kıvılcımlar sonucu alev aldı.

Yangın, çevredekiler ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. 

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