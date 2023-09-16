Park halindeki araca çarpan aracın alkollü sürücüsü gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki bir araca çarpıp olay yerine gelen polis ekiplerine mukavemet eden alkollü sürücü gözaltına alındı.

Ajans Haberleri 16.09.2023 14:13 Giriş: 16.09.2023 14:13

Güncelleme: 16.09.2023 14:14 Kaynak: AA

A- A A+