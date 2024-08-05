Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilin apartman girişini kapatması nedeniyle vatandaşlar da bir süre evlerine giremedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin ters dönmesi sonucu yaşanan kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, otomobilin apartman girişini kapatması nedeniyle vatandaşlar da bir süre evlerine giremedi.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi 2067 Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KJR 660 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan 09 KA 704 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ters dönen otomobil sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş kapısını kapattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan sokak ve apartman girişi ters dönen otomobilin çekici marifetiyle olay yerinden kaldırılması ile tekrar normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.