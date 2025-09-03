Park halindeki araca çarpan TOFAŞ’ın sürücüsü firar etti

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilin sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Liman kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne seyreden ve sürücüsü bilinmeyen 07 NV 636 plakalı TOFAŞ marka otomobil, virajda kontrolden çıkarak, önce park halindeki 06 YU 636 plakalı otomobile ardından da yoldan çıkıp takla attı. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza yapan araç çekici ile otoparka çekilirken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



