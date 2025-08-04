Park halindeki araca sopalı saldırı

Çorum’un Osmancık ilçesinde cenaze namazına katılan bir vatandaşın park halindeki hafif ticari aracın tüm camları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı.

Olay, Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’ndeki Asri Mezarlık’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayatını kaybeden bir vatandaşın, cenaze merasimine katılan Kamil Büğrü’ye ait 19 HH 919 plakalı hafif ticari aracın camları, park halinde bulunduğu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından kırıldı. Cenaze namazının ardından aracının camlarının tamamen kırılmış olduğunu gören Büğrü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Aracının içinde kendisine ait olmayan bir kriko ile yerde kırılmış ahşap parçası bulan Büğrü, şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, araçta incelemelerde bulunarak saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.