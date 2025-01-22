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Park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı

Ajans Haberleri
  • 22.01.2025 09:51
  • Giriş: 22.01.2025 09:51
  • Güncelleme: 22.01.2025 09:51
Kaynak: İHA
Park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde düz yolda ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarparak yan yattı.

Toplam 5 aracın hasar aldığı kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde yaşandı.

Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Opel marka otomobil, yolda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı. Saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan olmazken toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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