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Park halindeki araçlara pompalı tüfekle ateş açıldı

Çorum'da kimliği belirsiz kişilerce park halindeki iki otomobile ateş açıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel
  • 21.12.2024 09:32
  • Giriş: 21.12.2024 09:32
  • Güncelleme: 21.12.2024 09:36
Kaynak: DHA
Park halindeki araçlara pompalı tüfekle ateş açıldı
Fotoğraf: DHA

Çorum'da park halindeki 2 hafif ticari araca kimliği belirsiz kişilece pompalı tüfekle ateş açıldı. Kaçan 3 şüpheli aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye polis ekipleri gönderildi. İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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