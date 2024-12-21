Park halindeki araçlara pompalı tüfekle ateş açıldı
Çorum'da kimliği belirsiz kişilerce park halindeki iki otomobile ateş açıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Çorum'da park halindeki 2 hafif ticari araca kimliği belirsiz kişilece pompalı tüfekle ateş açıldı. Kaçan 3 şüpheli aranıyor.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Park halinde bulunan E.Y.'ye ait hafif ticari araç ile O.Y.'ye ait hafif ticari araca, motosikletle geçen 3 kişi pompalı tüfekle ateş açtı.
Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
Bölgeye polis ekipleri gönderildi. İncelemede, çok sayıda boş kovan bulundu.
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.