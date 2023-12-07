Park halindeki araçtan gözlük çalan şahıs tutuklandı

Samsun’da park halindeki otomobilden 9 bin lira değerinde gözlük çalan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki K.Ç.A.’ya ait otomobilden 9 bin lira değerinde güneş gözlüğü ve şarj aleti çalındı.

Polis yaptığı aramada olayla ilgili E.G.’yi (33) gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.