Park halindeki cip alev alev yandı

Çorum’un Osmancık ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan cip kullanılmaz hale geldi.

Olay, Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi Emine Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 AFF 313 plakalı cipte, park halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.