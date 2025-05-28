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Park halindeki hafif ticari araç yandı

Ajans Haberleri
  • 28.05.2025 09:56
  • Giriş: 28.05.2025 09:56
  • Güncelleme: 28.05.2025 10:00
Kaynak: DHA
Park halindeki hafif ticari araç yandı

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Fatih Caddesi'nde, Kamer Yurtbaşı'na ait park halindeki 34 SKP 45 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Alevler aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, aracın yanında bulunan kerestelere sıçramadan kontrol altına alındı. Hafif ticari araç, kullanılmaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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