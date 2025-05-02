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Park halindeki kamyon hareket ederek çarptığı metruk binanın duvarını yıktı

Ajans Haberleri
  • 02.05.2025 17:29
  • Giriş: 02.05.2025 17:29
  • Güncelleme: 02.05.2025 17:29
Kaynak: İHA
Park halindeki kamyon hareket ederek çarptığı metruk binanın duvarını yıktı

Samsun’da park halindeki bir kamyonun aniden hareket etmesi sonucu çarptığı metruk binanın duvarı yıkıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar T., 19 EC 099 plakalı kamyonu park ederek araçtan indi. Kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek yol kenarındaki metruk binanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle duvar yıkıldı. Olayda yaralanan olmazken, bina ve kamyonda maddi hasar oluştu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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