Park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Sedat Çakmak (29), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi.

Gölbaşı yönünde giden Sedat Çakmak yönetimindeki 06 DUM 858 plakalı otomobil, park halindeki 06 GA 0755 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Ön kısmı kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Sedat Çakmak hayatını kaybetti, kamyon şoförü B.T. gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, olay yerine yakın bir iş yerinde çalışan Sefer Kocabay, "Camdan dışarı baktığımda araba, kamyona çarpmıştı. Duman çıktı, hemen gittik. Baktık, şoför ölmüştü sanırım. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Gördüğüm kadarıyla fren izi yoktu. Frensiz bir şekilde çarpmış. Arabanın hız ibresi de 110'da takılı kalmış" dedi.