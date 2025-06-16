Park halindeki kamyonet alev aldı

Tekirdağ Çorlu’da park halindeyken yanan kamyonet, vatandaş ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Han Arka Sokak’ta meydana geldi. Park halinde bulunan 55 FT 683 plakalı otomobilin kabin bölümü henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin ve vatandaşın müdahalesiyle araç yangını söndürüldü.

Yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.