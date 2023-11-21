Park halindeki kamyonet yandı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir evin garajında bulunan kamyonet, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece yarısı Ulukapı Mahallesi’nde bir evin önünde bulunan garajdaki kamyonette çıktı. Emine Şenol’a ait 07 BIL 849 plakalı kamyonet, gece yarısı bir anda yanmaya başladı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yangını söndürdü.
Kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından kamyonet üzerinde incelemeler yapıldı.
Kamyonetin 15 gündür park halinde olduğu belirtilirken, kundaklama şüphesi üzerine jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.
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