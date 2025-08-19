Park halindeki Mercedes alevlere teslim oldu

Hatay’da park halindeyken alevlere teslim olan otomobildeki yangın çevreye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Defne ilçesi Akdeniz Mahallesi’nde yaşandı. Mahallede park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobil alevlere teslim oldu. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışması gerçekleştirilen araçta hasar oluştu.