Park halindeki motosiklet alev alarak yandı

Adıyaman’da, park halinde olan bir motosiklet alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın kent merkezinde park halinde bulunan bir motosiklet alev alarak yanmaya başladı. Motosikletin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar alevlere müdahale etti.

Vatandaşların müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılamaz hale geldi.