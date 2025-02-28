Park halindeki motosiklet çalındı

Adıyaman’da, park halindeki bir motosiklet, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Yeni Mahalle 2617 Sokak içerisinde Yakup Ayhan’a ait 02 AET 730 plakalı park halindeki motosiklet, gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından çalındı. Motosikletin çalındığını bir süre sonra fark eden Yakup Ayhan, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması olayı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların ise yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.