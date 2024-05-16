Park halindeki otobüs alev alev yandı
Kaynak: DHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde park halindeki bir otobüste çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesinde bulunan Yeşil Antalya Sanayi Sitesi Yerleşkesi içinde meydana geldi.
Yol kenarında park halinde bulunan 34 KFY 953 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otobüs, bilinmeyen nedenle bir anda alev aldı.
Alevler kısa sürede otobüsü sardı.
İhbarla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin uzun uğraşı sonucu alevler söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin itfaiye raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.