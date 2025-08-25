Park halindeki otomobil alev aldı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın paniğe yol açtı.

İnanlı Çeşmesi mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; O.Y.’e ait otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Aracından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirerek araçtan uzaklaştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonucunda otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yangının, otomobilin elektrik aksamından kaynaklanmış olabileceği iddia edildi. Emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.