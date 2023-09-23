Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Amasya’da park halindeki otomobil çıkan yangında alev topuna döndü. İtfaiyecilerin söndürdüğü yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.





Edinilen bilgiye göre, Hızırpaşa Mahallesi Yuvam Sokak’ta bulunan Aydınlıkevler Sitesi önünde park halinde bulunan Abidin Doğan’a ait otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Alevlerin binaya sıçramasından endişelenen vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine, itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.