Park halindeki otomobil küle döndü

Çorum’un Alaca ilçesinde alev alan park halindeki otomobil küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Yıldızhan Mahallesi Şehit İsmail Dokuz Sokak’ta Mehmet Karataş’a ait olduğu öğrenilen park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir anda büyüyen alevler otomobili sardı.

İhbar üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.