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Park halindeki otomobil yandı

Ajans Haberleri
  • 10.03.2025 07:54
  • Giriş: 10.03.2025 07:54
  • Güncelleme: 10.03.2025 07:54
Kaynak: İHA
Park halindeki otomobil yandı

Şanlıurfa’da hastane bahçesine park edilen otomobil alev aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yaşandı.

Hastaneye giden Mehmet Ö., 74 AJ 788 plakalı otomobilini otoparka park etti. Park halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından kaynaklandığı belirlendi.

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