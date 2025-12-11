Park halindeki otomobil yandı
Kaynak: DHA
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da park halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanması sırasında zaman zaman patlamaların da yaşandığı belirtildi.
Bartın Otobüs Terminali karşısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Terminal kavşağındaki alanda park halinde bulunan 34 FGJ 666 plakalı otomobilden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı otomobil, itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı, cep telefonu ile görüntülendi.
Yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
FOTOĞRAFLI