Park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Karabük’ün Eflani ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Eflani’nin Çavuşlu köyünde meydana geldi. Park halindeki Halit Doğan’a ait otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili çalışma başlatıldı.