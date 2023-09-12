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Park halindeki otomobilde yangın

Ajans Haberleri
  • 12.09.2023 14:26
  • Giriş: 12.09.2023 14:26
  • Güncelleme: 12.09.2023 14:27
Kaynak: İHA
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Park halindeki otomobilde yangın

Samsun’un Çarşamba ilçesinde park halindeki otomobilde yangın çıktı.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Çay Mahallesi Cemil Şensoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan Cemil Ö.’ye ait 55 AEM 285 plakalı otomobilden dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri otomobile müdahalede bulunarak, yangını büyümeden söndürdü. 

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