Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Antalya’da hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü park halindeki araca çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Yalım Park Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demircan Y. (19) idaresindeki motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yükselen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit ederken, sürücüye toplam 18 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.