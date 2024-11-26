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Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Ajans Haberleri
  • 26.11.2024 11:48
  • Giriş: 26.11.2024 11:48
  • Güncelleme: 26.11.2024 11:48
Kaynak: İHA
Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Adıyaman’da, aniden bastıran rüzgara dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Halep Caddesi üzerinde park halindeki 44 BR 435 plakalı otomobilin üzerine çıkan rüzgarın şiddetine dayanmayan bir ağaç devrildi. Yaşanan olay sonrası belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, olay yerinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından ağacı otomobilin üzerinden kaldırdı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

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