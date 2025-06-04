Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta etkili olan fırtına nedeniyle park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Fatih Mahallesi’nde fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Olayda otomobilin tavan kısmı ezilerek hasar gördü.
Devrilen ağaç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
Yetkililer, vatandaşları fırtınaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.