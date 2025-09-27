Park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde üzerine ağaç devrilen park halindeki otomobilde zarar oluştu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir ağaç henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbarla bölgeye itfaiye ve belediye çalışanları sevk edildi. Otomobilde zarar meydana gelirken, cadde trafiğe kapandı. Ekiplerin devrilen ağacı kaldırmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. (DHA)

