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Park halindeki otomobiller kurşunlandı

Ajans Haberleri
  • 15.08.2023 10:41
  • Giriş: 15.08.2023 10:41
  • Güncelleme: 15.08.2023 10:41
Kaynak: İHA
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Park halindeki otomobiller kurşunlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde park halindeki otomobiller, motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı.

Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle seyir halindeki kimliği belirsiz iki kişiden biri, silahla park halindeki otomobillere ateş açtı.

Saldırıda kurşunlardan biri araca isabet etti. Saldırganlar kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. 

Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kasklı iki saldırgandan birinin otomobillere doğru ateş açtığı ve kaçtığı anlar yer aldı. 

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