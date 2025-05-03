Park halindeki panelvan minibüste yangın paniği

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde park halindeki bir panelvan minibüste çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Sadri Artunç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer Öztekin’e ait 34 SBR 56 plakalı panelvan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve Safranbolu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.