Park halindeki Range Rover yandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde park halindeki Range Rover marka araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kartal bulvarı üzerinde 07 AUA 528 plakalı Range Rover marka araçta dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalede araçta çıkan yangın söndürüldü. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.