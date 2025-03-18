Park halindeki tır alev alev yandı

Adıyaman’da park halindeki bir tır alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında park halinde bulunan bir tır alev aldı. Tırın kabin kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı yanan tır için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda tırda hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.