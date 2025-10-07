Park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde park halindeki TIR ile elektrik panosuna çarpan otomobilin sürücüsü Serdal B. (30), ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gemlik Serbest Bölge yolunda meydana geldi. 16 AET 014 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Serdal B., yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon yönetimini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki TIR’a sonra savrulup elektrik panosuna çarptı. Serdal B., arka kısmı parçalanan araçta sıkıştı. İhbarla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Serdal B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Serdal B.’nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI