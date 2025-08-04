Park halindeki tıra böyle çarptı...Feci kazada sürücü hayatını kaybetti

Bursa’da seyir halindeki otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen kişinin 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, yürek yakan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Bursa’nın Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde 14.30 sıralarında meydana geldi. 16 BV 405 plakalı otomobiliyle ilerleyen sürücü, henüz bilinmeyen bir sebeple yol kenarındaki tıra hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki sürücü olay yerinde can verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin tıra büyük bir hızla çarptığı anlar net şekilde görüldü. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.