Park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosikletin D400 Karayolu’nda park halinde bekleyen tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 23.45 sıralarında Ekmel Mahallesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa istikametinden Anamur istikametine seyir halinde olan 63 ABY 328 dorse 38 ZV 570 çekici plakalı tırın sürücüsü Abdullah Ş., aracının takograf süresi dolunca aracını D400 Karayolu’nda sağ şeride yanaşıp park etti. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan Bünyamin Ş’nin kullandığı 07 AGF 034 plakalı motosiklet, park halinde bekleyen tıra arkadan çarptı. Devrilen motosikletten asfalt zemine düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.