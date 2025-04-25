Park halineki araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde sanayi sitesinde park halinde bulunan araçta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, Sunurlu ilçesi Ankara-Samsun karayolu üzerinde bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Aydoğmuş’a ait 19 AAK 899 plakalı araç bilinmeyen bir sebeple bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.