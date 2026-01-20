Park ve bahçeler beton gölgesinde

Rant odaklı politikalarla megakent İstanbul her geçen gün daha fazla betona gömülüyor. AKP iktidarı döneminde sağlık, spor, eğitim ve yeşil alan olarak planlanan çok sayıda kamusal alan, imar planı değişiklikleriyle yapılaşmaya açıldı.

Parkların, okulların ve hatta ormanların yerini AVM’ler, rezidanslar, oteller ve iş merkezleri aldı. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve mimar Barış Antik’in İstanbul’un farklı ilçelerinde yer alan 130 projeye ilişkin yaptığı inceleme, kentteki imar talanının boyutlarını ortaya koydu. Antik, “Bu projelerde gerçekten kamu yararı mı gözetildi, yoksa kent rantı mı paylaşıldı?” diye sordu.

TABLO AĞIR

İncelenen projelere ilişkin verileri paylaşan Antik, 78 alanın sağlık, eğitim ve park gibi donatı alanı olmasına rağmen imar planı değişiklikleriyle yapılaşmaya açıldığını belirtti. 44 alanda emsal artışı veya imarlı alan genişlemesi yapıldığını, 7 orman alanında ise özel planlar üretilerek yapılaşmanın önünün açıldığını söyledi. Antik’in paylaştığı verilere göre:

64 donatı alanı doğrudan imara alındı.

13 alanda imara geçilirken emsal artırıldı.

44 alanda yapılaşma yoğunluğu yükseltildi.

7 orman alanı özel planlarla yapılaşmaya açıldı.

18 alan, mahkeme kararlarıyla iptal edilmesine rağmen plansız bırakıldı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi - Mimar Barış Antik

RANTA AÇILDI

Donatı alanlarının yapılaşmaya açıldığı 78 projede ortaya çıkan tablo dikkat çekici. Buna göre:

56 bin metrekarelik sağlık alanında 208 bin m² konut, 39 bin m² ticaret, 48 bin m² ofis, 24 bin m² AVM ve 9 bin m² otel inşa edildi.

77 bin metrekarelik eğitim alanında 261 bin m² konut, 214 bin m² ofis ve işyeri ile 9 bin m² ticaret ve otel yapıldı.

Yaklaşık 500 bin metrekarelik park alanında ise 1 milyon 371 bin m² konut, 197 bin m² ticaret, 515 bin m² ofis ve işyeri, 94 bin m² otel yükseldi.

Emsal artışı yapılan 32 alanda planlanan toplam inşaat alanının yaklaşık 3 milyon metrekare olması gerekirken fiilen 10 milyon 500 bin metrekare inşaat yapıldığını belirten Antik, “Yaklaşık 3,5 kat fazla yapılaşma söz konusu” dedi. Özel imar planlarıyla yapılaşmaya açılan alanların büyüklüğünün 3 milyon metrekareye yaklaştığını anımsatan Antik, bu alanların önemli bir bölümünün orman ya da ağaçlandırılacak alan statüsünde olduğuna dikkat çekti.

Buna rağmen yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanda konut inşa edildi. Ataşehir, Şişli, Pendik, Beşiktaş, Beykoz, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Tuzla, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Kartal ve Esenyurt’ta yoğun yapılaşmanın arttığını belirten Antik, özellikle “rezerv yapı alanı” ilanlarının ardından emsal değerlerinin katlandığını vurguladı.

“Bu değişiklikler altyapı kapasitesi, ulaşım yükü ve yeşil alan dengesi gözetilmeden yapıldı” diyen Antik, imar mevzuatına aykırı uygulamaların plan değişiklikleriyle meşrulaştırıldığını söyledi. İBB Ulaşım Komisyonu üyesi olduğunu da anımsatan Antik, imar politikalarının deprem gerçeğiyle taban tabana zıt olduğunu vurguladı.

Antik, “Olası bir İstanbul depreminde insanların sığınacağı, ilk yardım alacağı ve lojistik operasyonların yürütüleceği alanlara ilişkin yaptığımız incelemeler endişe verici. Triyaj alanları dahi yapılaşmadan nasibini almış durumda” dedi.

Şişli’de triyaj alanı olarak planlanan bir alanın imar durumunda ciddi değişiklikler yapıldığını, Beşiktaş Dikilitaş’ta geçmiş planlarda ‘Sivil Savunma Tesisleri’ olarak ayrılan kritik bir alanın ‘ticaret alanı’na dönüştürüldüğünü belgeleriyle tespit ettiklerini söyleyen Antik, şu ifadeleri kullandı:

“Parklar, yeşil alanlar ve spor alanları sistematik biçimde konut ve ticaret bloklarına dönüştürülüyor. Afet sonrası lojistik destek sağlayabilecek idari tesis alanları da aynı şekilde yapılaşmaya açılıyor.’’