Park yasağına rağmen motosiklet işgali

Eskişehir’de şehir merkezinde park yapılmasının yasak olduğu alanda birçok kişi motosikletlerini park ederek yaya yolunu işgal etti.

Eskişehir’de şehir merkezinde, yayaların yoğun olarak kullandığı ve park yapılması yasak olan bir alanda, çok sayıda motosiklet park edilmiş şekilde görüldü. Yasağa rağmen park edilen araçlar trafik düzenini ihlal ederken, yayaların geçişini de zorlaştırdı. Özellikle engelli vatandaşlar ve bebek arabalı aileler için büyük engel oluşturdu.