Park yok, rant var: Ümraniye'de yeşil alanlar kiralık!

AKP’li Ümraniye Belediyesi Tantavi Mahallesi’nde bulunan Bekir Topaloğlu Parkı ile Madenler Mahallesi’ndeki başka bir yeşil alanı kiraya vermek için harekete geçti. Belediye meclisinde alınan bu kararlar, yaşam savunucuları ve kent hakkı savunucularının tepkisini çekti. Yaşam savunucuları, yeşil alan ve parkların sosyal tesis ve kafe olarak özel şirketlere kiralanacağını iddia ederek "Yeşil alanlar ranta peşkeş çekilemez" dedi.

Ümraniye Kent Savunması Sözcüsü Bulut Can Okuducu, alınan kararların kamu yararıyla bağdaşmadığını belirterek, “Elazığ’a enerji santrali kuran Ümraniye Belediyesi, Tantavi Mahallesi’ndeki 9 bin 910 metrekarelik Bekir Topaloğlu Parkı’nı ‘vatandaşların daha verimli kullanımı’ gerekçesiyle kiralamaya açıyor. Bu iki karar, parkların bakım maliyeti bahanesiyle bir yandaşa imkân sağlandığının açık göstergesidir” dedi. Madenler Mahallesi’nde bulunan başka bir parkın da belediye meclisi kararıyla kiraya verilmek istendiğini hatırlatan Okuducu, bu yolla belediyeye gelir sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

İNŞAATLAR BİTMİYOR

Belediyenin park ve yeşil alanlara yönelik uygulamalarının bununla sınırlı olmadığını vurgulayan Okuducu, şöyle devam etti:

“Daha önce parklara yapılan ve sonrasında kiralanmak istenen ya da Diyanet’e devredilen yapılar ortadayken, Ümraniye Belediyesi’nin sınırlı sayıdaki parklara yönelik inşaat ısrarı sürüyor. Ümraniye Belediyesi’ne soruyoruz. Yeşili rant aracı olarak görmekten ne zaman vazgeçeceksiniz? Sata sata bitiremediğiniz az sayıda kalan parklarımızdan ellerinizi çekin. Kamu yararı diyerek yapılan, ardından kiraya verilen yapılar ortadayken; sağlık merkezi ya da spor alanı adı altında yeni ticari alanlar yaratılmasına ve parklarımızın yok edilmesine izin vermeyeceğiz.”