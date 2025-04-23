Parka alanına Kuran kursu izni!

İstanbul’daki AKP’li Ahmet Cin’in yönettiği Pendik Belediyesi yine tartışma yaratacak bir imar planı değişikliğine imza attı.

Pendik Belediye Meclisi’nin Nisan ayı oturumunda, Şeyhli Mahallesi’ndeki bin 104 metrekare büyüklüğündeki alanın imar planı değişikliği teklifi görüşüldü. Şeyhli Bölgesi Uygulama İmar Planı’nda ‘park alanı’ olarak belirlenen arazi, park alanından çıkarılarak ‘dini tesis alanına’ dönüştürüldü.

Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen bu plan değişikliğinin gerekçesi ise “Mevcut cami ile bütünleşerek hizmet edecek Kuran kursu binası yapılacak ve böylece mahallenin ihtiyacı giderilmiş olacak” şeklinde açıklandı.

BAKANLIK 30 MİLYON TL VERMİŞ

Belediye Meclisi’nde kabul edilen bir diğer teklif ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hibesine yönelik oldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhalefete yönelik, “Belediyeleriniz SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödesin” açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmişti. Erdoğan’ın bu talimatının ardından CHP’li belediyelere yönelik mali yaptırımlar, kayyum atamaları ve soruşturmalar hız kazanırken AKP’li belediyeler için ise kesenin ağzı sonuna kadar açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyenin sıfır atık çalışmaları için 30 milyon TL hibe/yardım yapıldığı ve “iki adet evsel atık toplama aracı (çöp kamyonu)” alınacağı belirtildi. Bu teklifte oy birliğiyle kabul edildi.